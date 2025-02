O deputado estadual Sargento Neto (PL) retomou nesta terça-feira (11) o mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, de onde estava de licença para exercer o cargo de secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande e foi exonerado na última quinta-feira (06) pelo prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Apesar de ter dito que havia cumprindo a missão e de ter sido grato ao prefeito por ter assumido um compromisso na sua terra natal, o deputado não gostou da forma como foi exonerado do cargo e fez um contundente discurso na tribuna da Casa. Ele disse à imprensa que tem certeza que o pedido de sua exoneração veio de Brasília, como retaliação à forma como se referiu ao presidente Lula durante uma live, ao qual chamou de “canalha”.

O deputado é bolsonarista e afirmou que não fugirá dos seus princípios e de forma alguma das suas convicções políticas, e que fez uma afirmação na internet de acordo com o seu sentimento e o do povo brasileiro, mas sentiu que depois alguma coisa havia mudado – referindo-se à relação com governo municipal. Ele frisou que “não vai mudar o seu discurso nem por A ou por B ou por estar prejudicando aqueles que se acham no direito de querer mandar no seu mandato”.

O parlamentar reforçou ainda que não recuava do que tinha dito, que não estava mentindo sobre o caráter político do presidente da República, que reafirmava o seu compromisso de defender as causas às quais acreditava, que sua palavra é de compromisso e que não irá se curvar perante o sistema.

“E mais uma vez eu digo: estou aqui de volta , não por determinada fala, não por determinado posicionamento, mas estou aqui na Assembleia porque o povo da Paraíba me escolheu e é motivo de muito alegria (…) não me curvo. Não vão me calar perante o sistema e aquilo que eu acredito, que eu defendo e continuarei falando porque, senão, não serei o sargento Neto”, disse.

O deputado destacou ainda que quando se entra na política pensa-se da seguinte forma: “Nós pensamos que vamos nos decepcionar com os nossos adversários e não com os nossos aliados e essa é a verdade que temos que carregar dentro de cada um de nós”, finalizou o discurso.