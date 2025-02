Presidente nacional do Republicanos reitera duas vagas na chapa majoritária em 2026, na PB

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou nesta terça-feira (11), em entrevista a uma rádio de João Pessoa, que o partido pretende ocupar duas das quatro vagas na chapa majoritária da Paraíba para as eleições de 2026. Segundo ele, a legenda tem “todas as condições e quadros” para assumir espaços de destaque na disputa estadual.

A composição da chapa inclui duas vagas para o Senado, uma para governador e outra para vice-governador. Pereira destacou que o Republicanos tem uma estrutura política robusta no estado, com mais de 50 prefeitos, oito deputados estaduais e três federais, o que fortalece a legenda para buscar maior representatividade no cenário eleitoral.

O dirigente ressaltou que a definição dos candidatos será feita em diálogo com o governador João Azevêdo e outros aliados, considerando a conjuntura política e as articulações necessárias. “Acho que cabe perfeitamente o partido dialogar para ocupar dois espaços, o que é plausível”, afirmou.

Marcos Pereira também elogiou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacando seu potencial para disputar qualquer cargo na eleição de 2026. “Ele tem currículo, condições e capacidade para ser senador, governador ou o que as circunstâncias políticas permitirem”, disse. No entanto, ponderou que ainda é cedo para definições e que a decisão será tomada com calma, no momento oportuno.