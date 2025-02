Prefeito campinense: governo de João Azevedo relega o interior da Paraíba

O prefeito Bruno Cunha Lima (União-CG) tratou sobre as (precoces) eleições do ano que vem no Estado: “A oposição está muito bem encaminhada, sobretudo pelo sentimento das pessoas. Temos grandes nomes que estão sendo lembrados para uma eventual disputa em 2026”.

Bruno igualmente deu uma ´cutucada´ em João Azevedo, talvez diante do silêncio da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, especialmente os deputados com base em Campina: “O interior do Estado, na grande maioria das vezes, sequer é lembrado. Não tem como a Paraíba ser grande desse jeito”.

*Notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

