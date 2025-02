Deputado elogia Adriano Galdino e o cita como possível nome da oposição

O deputado estadual e presidente do PSDB na Paraíba, Fábio Ramalho, comentou sobre a base governista e afirmou que não acredita na manutenção do grupo do governador João Azevêdo até 2026. A declaração foi feita nesta segunda-feira (10), durante uma entrevista a um programa de rádio em João Pessoa.

Ramalho fez referência a uma foto publicada no último sábado (8), em que integrantes do grupo aparecem reunidos. “Claramente, eu não acredito que continuará dessa forma até 2026. Mas, são muitas águas a rolar e nós estaremos aqui fazendo nosso trabalho de oposição”, afirmou.

Durante a entrevista, o parlamentar também elogiou o deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), e indicou que ele poderia ser um nome forte para compor a oposição.

“Adriano é um grande nome que pode estar no governo, mas, se estiver na oposição, não teremos nenhuma dificuldade em recebê-lo, desde que venha como pré-candidato de oposição para que possamos fazer toda essa avaliação”, comentou.

Ramalho ressaltou que tem grande respeito por Galdino e reforçou que sua eventual adesão ao grupo oposicionista seria bem-vinda.