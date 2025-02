Deputado do PP: só entramos na disputa se houver consenso

O deputado federal (e filho de Cícero) Mersinho Lucena (PP) avaliou a conversa como uma “reunião tranquila, diálogo aberto e franco”, com todos os participantes “imbuídos de dar continuidade ao projeto exitoso do governador”.

“Não é um projeto pessoal nem político dos envolvidos”, grifou.

Mersinho confirmou que o seu nome foi ventilado para concorrer na chapa majoritária: “Eu sou um homem de grupo, assim como o prefeito Cícero Lucena”.

O deputado se permitiu uma ressalva: “Mas só se for de forma consensual. Vamos construir no decorrer do tempo. 2026 tem que ser tratado em 2026”.

“Tanto o meu nome quanto o do prefeito estão à disposição. Só colocaremos o nosso nome se for de uma forma consensual”, reafirmou Mersinho.

*Fatos repercutidos na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/joao-azevedo-tenta-imitar-noe-e-deixar-todos-no-barco/