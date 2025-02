Cícero Lucena: processo eleitoral fica nas mãos de João Azevedo

Ao comentar a prolongada reunião de João Azevedo com as principais lideranças de seu agrupamento político, no último final de semana, Cícero Lucena (PP) salientou que “não há nenhuma briga na base do governo. O que há é uma conversa, porque todos querem colaborar com esse momento tão importante da Paraíba”.

O prefeito de João Pessoa destacou que “a coordenação, o trabalho e as conversas serão conduzidas pelo governador que é, sem dúvida, o maior líder para as próximas eleições”.

*informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

