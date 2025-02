Chega ao TRE recurso relativo às eleições para prefeito de Campina Grande

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba recebeu um recurso da oposição em Campina para apreciar a ação que pede a cassação do mandato do prefeito reeleito, sob a alegação de abuso de poder político e econômico nas eleições do ano passado.

A relatoria do recurso no TRE caberá ao juiz Roberto D’Horn Moreira Monteiro Franca Sobrinho.

O processo está com o Ministério Público Eleitoral para o oferecimento de parecer.

A referida ação não foi acolhida em juízo de 1º grau.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/joao-azevedo-tenta-imitar-noe-e-deixar-todos-no-barco/