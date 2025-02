O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) [foto], comentou, em conversa com a reportagem da Rádio Caturité FM, a saída do deputado estadual Sargento Neto do comando da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). Neto, que ocupava o cargo há quase um ano, retorna à Assembleia Legislativa da Paraíba para reforçar os debates sobre segurança pública.

Segundo Bruno, a decisão foi tomada em conjunto, considerando o papel de Neto como representante da categoria militar.

“Neto, ao longo desse tempo que esteve quase um ano à frente da Secretaria, cumpriu um grande trabalho, um belíssimo trabalho de dedicação, e no diálogo com ele, a gente havia identificado a possibilidade do retorno dele para atividade na Assembleia, especialmente num momento como esse em que discussões sobre as forças de segurança, Polícia Militar, que Neto representa, porque é militar da reserva hoje que exerce o mandato, com Polícia Civil, enfim, todo esse debate da segurança, Neto estando fora da Assembleia, pode comprometer a participação dele na condição de representante da categoria. Então, a gente fez, naturalmente, um diálogo, entendendo que ele dá uma grande contribuição, vai continuar dando, voltar a dar essa contribuição também na Assembleia Legislativa”, afirmou o prefeito.