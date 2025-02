Adriano Galdino e as demandas para 2026 dos aliados de João Azevedo

O deputado-presidente Adriano Galdino (REP) disse que o encontro teve origem numa “convocação do governador para fazer uma conversa para 2026”.

“E nessa reunião ficou clara e nítida a intenção do governador de abrir o debate para a composição da chapa de 2026”, enfatizou o deputado.

Em entrevista à ´Arapuan FM´, Galdino relatou que “na essência da reunião, o governador pediu as contribuições de cada agrupamento político ou partido, para saber o que eles pretendem oferecer em termos de nomes para compor a chapa de 2026”.

Nessa perspectiva – o deputado avançou – “o Republicanos “colocou as suas pretensões, com duas vagas, governador e senador, sem definir nomes. O prefeito Cícero colocou o nome de Mersinho para a disputa para o Senado ou para a vaga de vice-governador”.

Adriano acrescentou que o agrupamento PP/PSD “ficou de pensar um pouco mais para indicar um nome dos ´Ribeiro´ para ocupar um cargo na majoritária. Eles têm dito sempre que só cabe um Ribeiro na chapa, é o discurso de Aguinaldo e de Daniella. E eles vão definir qual será o Ribeiro e qual será a posição”.

O presidente da ALPB antecipou que “brevemente eles (Ribeiro) darão essa resposta e depois o governador vai nos convocar novamente, já com a resposta dos Ribeiro de quem será o candidato e qual será a posição, para que a gente possa afunilar a discussão e tentar fechar a chapa majoritária, de acordo com as pretensões de cada partido e de cada ator que está nesse xadrez político”.

“Como sempre, o governador colocou o seu nome à disposição. Mas fez questão de dizer que isso não é uma obrigatoriedade. Ele precisa da união da base. É preciso que a base esteja unida para que ele possa tomar uma decisão e ser candidato a senador”, contextualizou Adriano Galdino.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

