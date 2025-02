Localiza é denunciada na Assembleia Legislativa da Paraíba

O deputado estadual Junior Araújo (PSB) sugeriu que seja criada, também no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), uma estrutura de Procon para atender os consumidores.

Ainda no âmbito do direito do consumidor, foi denunciado na ALPB que a locadora de veículos Localiza cobra valores superiores quando a cliente é uma mulher.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/ainda-estamos-aqui-paraiba/