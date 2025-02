O deputado federal Hugo Motta disse, em entrevista concedida à imprensa paraibana, que seu foco não está em disputar o governo da Paraíba em 2026, como alguns aliados querem e que ao assumir a presidência da Câmara dos Deputados, a nova função o obrigou a fazer um recálculo de rota.

“O meu foco é me dedicar para corresponder essa confiança que, primeiramente, Deus e meus pares me deram. Eu tenho que me dedicar a isso. tem que ser o meu objetivo de vida. Se eu trouxer qualquer outra coisa agora para me tirar desse foco, eu penso que não vai ser o correto”, disse.

Segundo ele, a eleição da Câmara não estava no seu cronograma, pois estava trabalhando com a perspectiva de estar em uma majoritária em 2026 e como a eleição aconteceu no meio do caminho talvez vá obrigá-lo a mudar a rota porque tem que estar onde possa ajudar mais a Paraíba.

Motta disse ainda que tem muitos amigos que defendem a tese da disputa ao governo, o que muito lhe deixa honrado, mas não seria essa a direção no momento em que está com o foco voltado para presidir a Câmara, orgulhar a Paraíba, trabalhar pelo estado, trazer investimentos, fazer parcerias com o governo do estado e municípios.

Contudo, admite que em 2026 vai fazer uma avaliação para saber onde poderá colaborar mais com o projeto do seu grupo e, se por um acaso o entendimento for que dispute a majoritária, vai sentar e discutir, mas não pretende impor nenhuma condição do Republicanos.