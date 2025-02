Adriano Galdino detalha reunião de lideranças com Azevêdo sobre processo de 2026

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos) , detalhou à imprensa sobre a reunião ocorrida nesse final de semana, na Granja do Governador, onde estiveram presentes várias lideranças partidárias aliadas a João Azevêdo (PSB) para discutir o processo eleitoral de 2026.

Segundo ele, nessa reunião foi clara a intenção de Azevêdo para composição da chapa majoritária e que a essência foi o pedido de contribuição de cada partido, entre eles: o Progressistas, o Republicanos e o PSD, referente ao que pretendem oferecer em termo de nomes para disputar o governo e as vagas ao Senado Federal.

Galdino informou que o Republicanos colocou sua pretensões, ou seja, requer duas vagas na chapa, a de senador e de governador, já que ele pretende disputar o governo, muito embora o partido não tenha colocado nomes.

Já o Progressistas, representado também pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, além do vice-governador, Lucas Ribeiro, colocou o nome do filho, deputado Mersinho Lucena para disputar o Senado ou a vice-governadoria.

E o grupo Ribeiro (formado pela senadora Daniella, o deputado federal, Aguinaldo e o vice-governador Lucas Ribeiro) ficou de pensar um pouco mais sobre o posicionamento na chapa.

“A conversa foi no sentido de que se Daniella disputar a reeleição, Lucas fica fora da disputa ao governo, até porque o discurso deles é que só cabe um Ribeiro na chapa. Eles ficaram de definir qual será o Ribeiro e qual será a posição”, informou.

Galdino disse ainda que o governador deve convocar a todos para uma nova reunião já com a resposta dos Ribeiros, para que se possa afunilar a discussão e tentar fechar a chapa majoritária de acordo com as pretensões de cada partido presentes à reunião.