O presidente tem procurado e tem demonstrado um esforço muito grande nas falas que ele tem feito também de integrantes do seu governo, é que está muito preocupado com essa situação dos alimentos.

A solução para resolver é a situação da alta dos alimentos no nosso país, ela não passa na minha avaliação por decisões simples, fáceis. Ela requer de nós decisões mais duras, digamos assim. Por quê?

Porque o que que está acontecendo com os alimentos. Você está tendo a alta dos alimentos, porque nós estamos tendo toda uma vinculação à política internacional. Você tem a alta do dólar, você tem é, fatores que acabam interferindo diretamente nesse ponto. E para que isso seja resolvido, passa por uma política de enfrentamento da questão fiscal do país. Não vai ser paliativo que vai resolver o problema é, de se reduzir o preço dos alimentos.

Não vai ser enfrentado dessa forma, porque nós já vimos que medidas tomadas de forma super oficial não trazem uma constância e estabilidade de médio longo prazo. Eu penso que a discussão acerca da mudança de rumo no que diz respeito à economia, governo tendo mais responsabilidade para discutir corte de gastos, discutir despesa, é o que na minha avaliação irá resolver esse problema e tantos outros que podem estar atingindo diretamente as pessoas que mais precisam.

Então da nossa parte, nós queremos fazer uma discussão mais profunda, o congresso tem essa visão, está preocupado, nós Entendemos que a maioria da população está sofrendo muito com essa alta no preço dos alimentos e isso requer de nós responsabilidade e uma discussão, a minha avaliação de pontos mais estruturais para que as soluções sejam encontradas.

Olha, é natural quando você emite a sua opinião que haja uma análise sobre o que você falou. E o que eu disse é que primeiro não há compromisso, não há interesse em mudar a lei da ficha limpa.

Essa pode ser uma propositura havia ser discutida, se algum partido levar, nós vamos tratar essa matéria como iremos tratar todas as outras com equilíbrio, com cautela e a análise que eu fiz é que no sistema democrático que você tem eleição de dois 2 em 2 anos, você não achar que 8 anos de inelegibilidade, 4 eleições não é um tempo extenso, é você não reconhecer o regime democrático que nós estamos submetidos.

A minha análise foi essa, que eu acho uma inelegibilidade de 8 anos extensa para o regime de eleições que nós temos aqui no Brasil. Essa foi a minha análise. Olha, nós vamos discutir essa matéria, não é?

Há um interesse na casa de partidos de poder se debater também não temos compromisso em pautar isso de forma urgente correndo, pelo contrário, discutir o sistema político do Brasil é sempre bom para buscar mais eficiência, buscar mais participação popular e buscar governo e sempre de mais resultados para uma população que precisa, que ainda tem muitas deficiências em diversas áreas

* José Eduardo Campos Faria, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo