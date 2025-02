O deputado Hugo Motta, presidente da Câmara Federal e do Republicanos na Paraíba, sublinhou que “o nosso partido, é importante registrar, é o partido que mais cresceu nas eleições recentes do nosso estado, tanto na eleição de 2022, como na eleição de 2024”.

“Nós fizemos a maior bancada de deputados estaduais e de deputados federais em 2022, ajudamos na eleição do senador Efraim Filho (União), ajudamos na reeleição do governador João Azevedo, e agora em 2024 elegemos 50 prefeitos. Então o partido tem crescido porque tem buscado manter o diálogo constante com as lideranças políticas do estado”, realçou o presidente da Câmara Federal.

