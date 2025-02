Hugo Motta descarta aliança do Republicanos com a oposição em 2026

Apesar de o Republicanos ter dado apoio nas eleições de 2022 à eleição ao Senado Federal de Efraim Filho, considerado um dos maiores líderes da oposição na Paraíba, o deputado Hugo Motta, que está na presidência da Câmara dos Deputados, descartou o seguimento do partido com o União Brasil nas eleições de 2026.

Segundo ele, a relação com o senador continua sendo muito respeitosa, mas que não há do Republicanos nenhum compromisso para 2026 seguir aliado com a oposição.

“O nosso caminho, a nossa vontade é com a continuidade administrativa daquilo que o governador vem fazendo, porque reconhecemos os benefícios que a gestão do governador João Azevedo faz por toda Paraíba”, acrescentou Hugo Motta.

Para o deputado, a possibilidade de o Republicanos seguir com a oposição só seria viável se o partido não fosse reconhecido no campo em que está, o que ele acredita que não vai acontecer.

“Eu acho que nós vamos ser reconhecidos pelo tamanho e a importância que temos. Tenho plena confiança nisso”, disse.

Ele enfatiza ainda que os gestos, as falas por parte do governador João Azevedo e dos demais partidos que estão na base aliada demonstram a importância do Republicanos na Paraíba.

Hugo Motta também afirmou que João Azevedo tem o total apoio do Republicanos na disputa pelo Senado Federal pelo trabalho que desempenha no estado. “João será um grande senador para a Paraíba”, atestou.