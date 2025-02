Wilson Filho diz ser natural que o Republicanos fique com mais de uma vaga na chapa de 2026

O deputado estadual, Wilson Filho, que está como secretário de Educação no governo de João Azevedo (PSB) concordou com a tese do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, de que o partido do qual são filiados, o Republicanos fique com as vagas de governador e senador na disputa de 2026.

Segundo ele, é mais natural que isso aconteça pelo tamanho que o Republicanos tem na

Paraíba e com perspectiva de crescer ainda mais com a ascensão do presidente do partido, o deputado federal Hugo Motta à presidência da Câmara Federal.

“E a partir desse pensamento, é possível sim o Republicanos pleitear mais de uma vaga, mas isso é uma construção em conjunto. O que eu não vejo muita polêmica e as pessoas às vezes compreendem errado o deputado Adriano, é que ele fala de uma forma mais direta. Não é uma fala sem filtro, é que ele fala diretamente e não fala o contexto” , disse.

Conforme Wilson Filho, o presidente da ALPB que quer disputar o cargo de governador da Paraíba, fala sobre as vagas porque o Republicanos cresceu muito e tem filas de deputados já procurando o presidente da Câmara para entrar no Republicanos.

“É a força do cargo que Hugo Motta passou a exercer no meio de um mandato. É normal, mas nada do que está sendo falado não seja construído.Jamais será imposto”, ressaltou, acrescentando também que se Hugo Motta vier para disputar o governo tem quase toda a unanimidade da base governista.