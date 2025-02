O deputado Wallber Virgolino (PL) falou à imprensa sobre as ações da oposição na Assembleia Legislativa nesta nova legislatura iniciada nesta semana. Um dos temas em pauta é a volta da instalação da CPI do Padre Zé, que a oposição espera a decisão do Poder Judiciário para dar andamento ao processo de instalação na Casa.

Ele informou que a CPI do Padre Zé teve seus pré-requisitos necessários atendidos, foi dada entrada, mas ela foi engavetada pelo presidente da Casa.

Para Virgolino, Adriano Galdino cometeu uma grave infração e espera que o Poder Judiciário faça valer o Regimento Interno da Casa, a Constituição do Estado, a Constituição Federal e moralidade pública, que está faltando no Poder Legislativo.

“O foco da oposição é expor os escândalos do governo, que não são poucos, é instalar a CPI do Padre Zé e de vários escândalos que vieram de 2024 e outros que irão surgir certamente no ano de 2025. A oposição trabalha de forma uníssona, unida e a gente pretende caminhar do jeito que fizemos no ano passado”, enfatizou.

Segundo o deputado, a oposição pretende ainda aprovar projetos de lei que melhorem a vida da população e fiscalizar o Poder Executivo, que, segundo ele, vem fazendo um péssimo papel, principalmente nos setores da Segurança Pública, Educação e Saúde.

Sobre aumentar a bancada, o deputado disse que do lado do governo tem muito cacique para poucos índios. “Tem muita gente e tem pouco espaço. Então, a tendência é que com a aproximação das eleições, ir se afunilando o lado de lá e a bancada de oposição aumentar”, prognosticou.