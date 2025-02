Presidente da Câmara Federal será homenageado pela ALPB

Recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Motta (foto) será homenageado pela Assembleia Legislativa da Paraíba com a mais alta comenda da Casa, a medalha Epitácio Pessoa, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e pelo novo degrau alcançado em Brasília.

A honrosa condecoração foi aprovada durante a sessão da quarta-feira (5), de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, filiado ao Republicanos, partido do qual Hugo Motta é o presidente na Paraíba, e também pelo deputado da base governista Júnior Araújo (PSB), subscrito pelos demais deputados que estavam presentes à sessão.

Conforme Júnior Araújo, o projeto de outorga da medalha foi apresentado em agosto de 2024 e afirmou que na oportunidade, Hugo Motta ainda não estava sequer cogitado para ser o presidente da Câmara Federal.

“É muito mais pelo reconhecimento. É um jovem que tem orgulhado o Estado da Paraíba e agora isso ficou muito claro com a sua ascensão para a presidência da Câmara e que tem feito muito pelos municípios paraibanos. Tem um estilo extremamente agradável de se fazer política, conciliador, equilibrado e foram essas as razões que nos fizeram apresentar essa mais alta comenda do Poder Legislativo”, justificou.