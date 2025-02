Governadores do Nordeste se reúnem com Lula e tratam de investimentos

O governador João Azevêdo cumpriu agenda nesta quarta-feira (5), em Brasília, oportunidade em que participou da Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), que empossou o governador do Piauí, Rafael Fonteles, como presidente da entidade para o ano de 2025.

O chefe do Executivo da Paraíba e demais governadores da região também se reuniram com o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Durante a Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, os governadores assinaram Memorando de Entendimento com o Ministério da Fazenda que visa fortalecer a agenda da Transformação Ecológica e consolidar os estados nordestinos como referência em investimentos sustentáveis.

Participaram da reunião os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos; e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

“Eu desejo todo o sucesso ao governador Rafael Fonteles. É uma missão a mais que cada governador tem quando assume a presidência do Consórcio, sabemos da competência e compromisso dele e vamos continuar nessa luta em defesa dos pleitos conjuntos que apresentamos ao governo federal, ao Congresso Nacional que beneficiam a Paraíba e toda nossa região dentro da unidade que consolidamos”, frisou o governador João Azevêdo.

Também participaram da reunião os secretários Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Marialvo Laureano (Fazenda), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e Recursos Hídricos), Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana), Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).