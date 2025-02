O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado George Morais (União Brasil), encaminhou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa um pedido de explicação ao governo do Estado sobre a retirada de R$ 300,00 da gratificação dos professores da rede pública estadual.

O pedido foi dirigido ao secretário de Educação, Wilson Filho, e ao secretário da Administração, Tibério Limeira, com as indagações referentes a: quais os fundamentos jurídicos e administrativos embasaram a suspensão do pagamento da gratificação CEPES nos contracheques de dezembro de 2024?, e qual foi a interpretação abordada pelos secretários quanto à aplicabilidade da Lei 13.258 considerando o direito à gratificação já assegurada judicialmente pelo mandado de segurança?

O líder quer saber ainda quais providências estão sendo adotadas para corrigir as eventuais irregularidades e garantir o cumprimento das decisões judiciais que reconheceram o direito à referida gratificação aos professores.

“A retirada da gratificação foi do contracheque de mais de dois mil professores, e eu gostaria de saber as razões, as motivações pelas quais o governo fez essa retirada e através do seu líder (Chico Mendes), quer cercear o direito não só da oposição, mas dos professores da educação de terem essa informação e que fique muito claro que isso não foi comunicado à categoria”, registrou o deputado.

Ele reclamou ainda que o governador João Azevêdo (PSB) esteve na Casa por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos, onde falou das ações em todas as áreas, incluindo a Educação, mas que na prática o que se está vendo é negação do líder, que sequer discute o assunto quando o governo arrecada mais de R$ 1 bilhão de impostos e que, contraditoriamente, “o governo maldosamente retira dos seus professores que deveriam ser valorizados, respeitados, mas essa é prática do governo do estado da Paraíba”, criticou o líder.