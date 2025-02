O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo Filho, afirmou que os primeiros dias à frente da presidência do órgão têm sido marcados por uma agenda intensa de compromissos institucionais. Em entrevista ao ParaibaOnline, ele destacou que já esperava essa rotina e se preparou ao longo dos anos para desempenhar suas funções com responsabilidade.

“Dias ou semanas inaugurais na presidência do TCU? Muito, muito cheios, por conta de uma série de compromissos que são institucionais. Mas, eu já estava esperando por isso. Me preparei ao longo dos últimos anos para cumprir regiamente esses compromissos de ordem institucional. A tese que a gente defende nas relações interinstitucionais é por um TCU mais próximo da sociedade. E, nesse curso, o diálogo é, acima de tudo, a razão desse trabalho institucional”, afirmou.

Vital também comentou sua participação na posse do desembargador Fred Coutinho e ressaltou a importância da boa relação entre o TCU e os novos presidentes da Câmara e do Senado.

“A perspectiva de relacionamento com os novos presidentes das casas congressuais é a melhor possível. O presidente do Senado, um grande amigo de Veneziano, e o nosso presidente Hugo Motta, um querido, fraterno amigo. Hugo vai ser uma grande surpresa positiva, porque conhecemos seu tino, seu jeito e temos a certeza de que a Câmara está muito bem encaminhada e liderada”, concluiu.