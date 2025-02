Presidente da ALPB comenta desenrolar da CPI do Padre Zé

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), falou sobre a volta dos trabalhos legislativos e que após o Carnaval já vai começar a marcar as sessões itinerantes e trabalhar em outras frentes.

Ele também citou a CPI do Padre Zé, que busca investigar as irregularidades cometidas na instituição na gestão do então diretor, Padre Egídio de Carvalho, envolvendo emendas parlamentares e que está sub judice no Tribunal de Justiça por conta de uma ação impetrada pelo líder da oposição, George Morais (União Brasil), contra o arquivamento da CPI. A matéria deve ser julgada nesta quarta-feira (5).

“Quando chegar a decisão, nós vamos sentar com a Procuradoria Jurídica e fazer cumprir a decisão do Tribunal de Justiça. Não tenham dúvida disso. Uma decisão da Justiça ou se recorre ou se cumpre, e é assim que nós vamos fazer. Qualquer que seja a decisão, nós iremos cumprir aqui na Casa”, enfatizou.