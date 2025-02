O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, participou nesta terça-feira (4) da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Em seu discurso, o gestor ressaltou a importância da representatividade paraibana em diversas instâncias públicas e destacou as parcerias para garantir o crescimento sustentável da capital.

“Eu acho que estamos vivendo um momento muito especial da representação pública do Estado da Paraíba em várias áreas, quer seja na Câmara, no Senado, quer seja no Tribunal Superior de Justiça, no Tribunal de Contas”, afirmou Cícero.

O prefeito também enfatizou a necessidade de equilíbrio político e diálogo para o desenvolvimento de João Pessoa. Ele destacou projetos já aprovados junto ao governo federal e a parceria com o governo do Estado para continuar investindo na melhoria da qualidade de vida dos pessoenses.

“Temos um processo de implementamento estratégico para João Pessoa, que está vivendo esse excelente momento, possa efetivamente ter um crescimento sustentável, cada vez mais melhorando a qualidade de vida. Esses projetos já temos muitos aprovados pelo governo federal e continuaremos buscando cada vez mais recursos para que eles sejam implantados, inclusive na parceria que temos com o governo do Estado, que tem nos ajudado a avançar bastante”, ressaltou.

A solenidade marcou o início do período legislativo na Câmara Municipal, reunindo vereadores e autoridades locais para debater pautas prioritárias para a capital paraibana.