Hervázio: “Se Hugo Motta decidir disputar o governo, o estrago vai ser grande na oposição”

O deputado Hervázio Bezerra (PSB) fez uma análise do processo eleitoral para 2026 e acredita que se não houver racha no grupo governista, a oposição tem consciência de que não terá a menor chance de vitória.

“Eles pregam todo o dia a desunião, porque a oposição sabe que não dá nem para começar. Não estou ridicularizando e nem menosprezando, de modo algum. Eu acho que os adversários devem ser respeitados, mas não é preciso ser tão sábio para saber sobre o quadro que nós temos”, disse.

Ele se referiu aos nomes de Lucas Ribeiro (PP), do prefeito Cìcero Lucena (PP), a quem destacou preferência, do presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino (Republicanos), do secretário Deusdete Queiroga, que podem disputar o governo da Paraíba e que pode surgir ainda o nome do deputado federal Hugo Motta (Republicanos).

“Hugo decide hoje o que ele vai querer ser na Paraíba, e se decidir ser candidato a governador, eu tenho a certeza de que o estrago é grande na oposição (…) Ele não vai querer morrer na oposição. Quero crer que não. Então, a situação da oposição na Paraíba só tem qualquer perspectiva de vitória se houver um racha na nossa base, e eu torço para que isso não venha a ocorrer”, destacou.

Hervázio Bezerra disse ainda não ter dificuldade em votar em nenhum dos nomes da base governista, muito embora tenha Cícero Lucena na preferência, uma vez que o filho, Leo Bezerra, é o vice-prefeito de João Pessoa e muito mesmo em Hugo Motta, que é hoje uma expressão nacional por muitos méritos.