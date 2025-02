Durante a abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa da Paraíba, nesta terça-feira (4), o presidente da Casa, Adriano Galdino, declarou que o Republicanos tem condições de indicar dois nomes para a chapa majoritária que disputará o governo do estado em 2026.

Galdino destacou a força política do partido, que conta com a maior bancada estadual e federal, além de 50 prefeitos filiados e mais de 30 gestores municipais em outras legendas que seguem a orientação do Republicanos.

“Temos um presidente da Câmara Federal e o presidente da Assembleia Legislativa. Nada mais justo essa questão de ‘justiça eleitoral’”, afirmou.

O deputado também revelou que um dos nomes indicados pode ser o dele próprio, após reuniões com lideranças do partido em Brasília.

“Sou candidato agora muito mais fortalecido. Fui incentivado a manter nossa pré-candidatura pelo presidente do partido e pelo presidente da Câmara Federal. Foi uma conversa muito proveitosa”, disse Galdino em entrevista a uma rádio pessoense.

No entanto, ele ressaltou que a decisão final dependerá do posicionamento do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta.

“Se for a vontade dele disputar o governo, eu me rendo a essa situação e o apoiarei. Mas, caso ele opte por outro cargo, como o Senado, estarei à disposição do partido para ser o candidato ao governo do estado”, concluiu Galdino.