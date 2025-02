O secretário estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, esteve presente na solenidade de abertura dos trabalhos legislativos nesta terça-feira (4) acompanhando o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que na ocasião destacou as obras do governo a serem realizada em 2025 e 2026, em mensagem levada aos deputados.

Muitas dessas obras serão executadas pela pasta de Queiroga, que além de ratificar o projeto do governador também não se eximiu de falar sobre o processo eleitoral de 2026, uma vez que o nome dele foi cogitado para suceder Azevêdo, que já foi ocupante da mesma secretaria no governo de Ricardo Coutinho (PT).

Conforme Queiroga, o PSB tem a liderança do governador, que comanda o partido e que certamente vai comandar o processo. “O meu projeto para 2026, é o projeto do governador João Azevêdo, o que ele definir a gente vai estar junto. Eu já disse isso, inclusive, ele sendo candidato ao Senado como tem apresentado como a preferência dele. Eu vou ser o primeiro a estar na rua com a bandeira para a gente elegê-lo depois de um governo espetacular que ele vem fazendo ao longo desses oito anos”, destacou o secretário.