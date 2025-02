Tão logo iniciaram-se os trabalhos legislativos nesta terça-feira (4), após o recesso parlamentar, esteve em pauta entre os deputados a disputa pela vaga de conselheiro no Tribunal de Contas da Paraíba que cabe ao Poder Legislativo. O deputado Jutay Meneses (Republicanos) é um dos concorrentes e disse que não arreda pé da sua postulação.

“Ainda que tenha apenas o meu voto, mas manterei a minha candidatura até o último dia”, foi o que declarou à imprensa, e que com a volta das atividades vai começar a dialogar com os colegas deputados para que possa criar um diálogo, fortalecendo a candidatura para quando começar o processo da eleição poder contar com os votos necessários dos colegas.

O deputado Jutay ressaltou o seu propósito de permanecer na disputa com os demais colegas Taciano Diniz (União Brasil), Hervázio Bezerra (PSB), Tião Gomes (PSB) e Michel Henrique (Republicanos).

“Qualquer deputado tem o direito de disputar, desde que tenha os critérios para poder fazer essa disputa, e vamos dialogando até o último dia, mas a minha candidatura está mantida independente de qualquer coisa”, ratificou.