Deputado critica gestão estadual na abertura dos trabalhos na ALPB

Durante a abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), nesta terça-feira (4), o líder da oposição, deputado George Morais, fez duras críticas à gestão estadual, destacando problemas enfrentados pela segurança pública, saúde, educação e infraestrutura.

Segundo o parlamentar, a realidade do Estado contrasta com a imagem divulgada pelo governo. “Essa é a Paraíba real, diferentemente da Paraíba da revista, da Paraíba virtual que nós vemos anunciada”, afirmou.

Morais também mencionou a insatisfação dos policiais, que recebem um dos piores salários do país e têm indicativo de greve, além da situação precária dos funcionários da Fundação PB Saúde. Ele ressaltou que a oposição seguirá unida e fortalecida, sob a liderança de senadores e líderes políticos, com foco nas eleições de 2026.

Outro ponto abordado pelo deputado foi a CPI do Hospital Padre Zé, que investiga o desvio de R$ 140 milhões da unidade de saúde. Morais criticou a tentativa de impedir a atuação da Assembleia no caso e demonstrou confiança no julgamento do Tribunal de Justiça.

“É inadmissível que o Poder Legislativo não contribua, não colabore com o Ministério Público e com a Polícia paraibana para apurar esse escândalo”, destacou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline