Crizane Xavier é reconduzida à Coordenação do Orçamento Participativo

A Coordenadoria do Orçamento Participativo de Campina Grande seguirá sob a liderança de Crizane Xavier de Paula, nomeada pelo prefeito Bruno Cunha Lima, conforme a Portaria 0137, publicada no Semanário Oficial do Município no dia 4 de fevereiro.

“É com grande satisfação que retorno às atividades do Orçamento Participativo em nossa amada Campina Grande. Agradeço profundamente ao prefeito Bruno Cunha Lima pelo convite e pela confiança depositada em meu trabalho”, declarou Crizane, destacando a importância dessa missão.

O Orçamento Participativo é uma ferramenta democrática essencial que fortalece o diálogo entre a gestão municipal e a população, possibilitando a construção de uma cidade mais justa, inclusiva e alinhada às reais necessidades dos cidadãos.

Ao reforçar a relevância do Orçamento Participativo, ela afirmou: “Estou comprometida em ampliar ainda mais essa ponte de diálogo, ouvindo atentamente as demandas de cada comunidade e transformando-as em ações concretas que tragam resultados visíveis e impactem positivamente a vida das pessoas.”

Crizane destacou, ainda, que o Orçamento Participativo tem sido um importante motor de transformação social, especialmente nos últimos anos.

“Nos últimos tempos, pude testemunhar como a participação popular pode transformar espaços e realidades. É com esse mesmo entusiasmo que reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando lado a lado com todos os segmentos sociais e comunitários para construir uma Campina Grande mais próspera, inovadora e participativa”, afirmou.

Para alcançar esses objetivos, ela conta com o apoio e a colaboração de toda a sociedade campinense.

“Conto com a participação de cada um de vocês nesse processo: opinem, se envolvam, façam a diferença! Só assim poderemos alcançar grandes resultados”, concluiu.