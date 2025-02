CMCG define nomes para compor as comissões permanentes

Os vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande escolheram na manhã desta quarta (05), a composição das 13 comissões permanentes do Legislativo. Os parlamentares definiram quem serão os presidentes, secretários e membros.

As comissões permanentes têm por objetivo a análise técnica dos projetos apresentados antes de serem apreciados no plenário. Elas são divididas por campo temático e recebem os projetos específicos das suas áreas de atuação.

Veja como ficou a composição de cada comissão, de acordo com a Resolução nº 05/2025:

1 – Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação:

Presidente: Pâmela Vital (MDB)

Secretário: Saulo Noronha (MDB)

Membro: Márcio Guedes (PSB)

2 – Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle

Presidente: Pr. Luciano Breno (AVANTE)

Secretário: Rafafá (UNIÃO BRASIL)

Membro: Aninha Cardoso (REPUBLICANOS)

3 – Comissão Permanente de Educação, Esporte e Turismo

Presidente: Fabiana Gomes (UNIÃO BRASIL)

Secretário: Valéria Aragão (REPLUBICANOS)

Membro: Rostand Paraíba (PP)

4 – Comissão Permanente de Saúde e Bem estar social

Presidente: Carol Gomes (UNIÃO BRASIL)

Secretário: Alexandre do Sindicato (UNIÃO BRASIL)

Membro: Waleria Assunção (PSB)

5 – Comissão Permanente de Obras, Planejamento, Infraestrutura e Habitação

Presidente: Sargento Wellington Cobra (PSB)

Secretário: Severino da Prestação (MDB)

Membro: Olimpio Oliveira (PODE)

6 – Comissão Permanente de Direitos humanos, Defesa do consumidor, do Contribuinte e do Servidor Público

Presidente: Sargento Wellington Cobra (PSB)

Secretário: Frank Alves (PODE)

Membro: Pr. Luciano Breno (AVANTE)

7 – Comissão Permanente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Convivência e Sustentabilidade do Semiárido

Presidente: Jô Oliveira (PCdoB)

Secretário: Waleria Assunção (PSB)

Membro: Olimpio Oliveira (PODE)

8 – Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente

Presidente: Jô Oliveira (PCdoB)

Secretário: Fabiana Gomes (UNIÃO BRASIL)

Membro: Carol Gomes (UNIÃO BRASIL)

9 – Comissão Permanente de Segurança Pública, Defesa Social e Prevenção das Drogas

Presidente: Dinho Papa-Léguas (PSDB)

Secretário: Sargento Wellington Cobra (PSB)

Membro: Olimpio Oliveira (MDB)

10 – Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana

Presidente: Dinho Papa-Léguas (PSDB)

Secretário: Pimentel Filho (PSB)

Membro: Tertuliano Maracajá (REPUBLICANOS)

11 – Comissão Permanente de Agricultura e Pecuária

Presidente: Ivonete Ludgério (UNIÃO BRASIL)

Secretário: Pimentel Filho (PSB)

Membro: Saulo Noronha (MDB)

12 – Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

Presidente: Severino da Prestação (MDB)

Secretário: Márcio Guedes (PSB)

Membro: Severino da Prestação (MDB)

13 – Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

Presidente: Pr. Luciano Breno (AVANTE)

Secretário: Anderson Pila (PSB)

Membro: Jô Oliveira (PCdoB)

A Câmara Municipal de Campina Grande transmite as sessões, ao vivo, por meio do site oficial (camaracg.pb.gov.br) e pelo Canal no youtube (@camaracgoficial).