Veja como ficou a composição da Mesa Diretora da ALPB

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou, nesta terça-feira (4), a posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, durante a sessão de abertura da 22ª Legislatura.

O evento, que aconteceu no Plenário da Casa de Epitácio Pessoa, contou com a presença do governador João Azevêdo, deputados estaduais, além de representantes do Tribunal de Justiça do Estado (TJPB), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) e do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Adriano Galdino, que já ocupava a função no biênio 2023-2024, foi reconduzido ao cargo ao lado do vice-presidente Felipe Leitão. A Mesa Diretora também inclui Cida Ramos – 2º vice-presidente; Taciano Diniz – 3º vice-presidente; Fábio Ramalho – 4ª vice-presidente; Tovar Correia Lima – 1º secretário; Eduardo Carneiro – 2º secretário; Anderson Monteiro – 3º secretário; Jane Panta – 4º secretário; Sargento Neto – 1º suplente; Galego Souza – 2º suplente; Eduardo Brito – 3º suplente e Júnior Araújo – 4º suplente.

Ao ser reempossado, o presidente reeleito Adriano Galdino expressou sua gratidão e renovado compromisso com o parlamento paraibano.

“Estou muito feliz e muito satisfeito. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade renovada, aos meus amigos deputados e deputadas, à minha família e a todos que contribuíram para que, de novo, eu estivesse aqui, trabalhando para o povo paraibano na condição de presidente”, afirmou Galdino.

O parlamentar destacou que o grande desafio para o biênio 2025-2026 será impulsionar debates relevantes, focando no desenvolvimento e na justiça social para todos os paraibanos.

“Vamos continuar dando o nosso melhor, em conjunto com todos os deputados e deputadas, para construirmos uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos”, disse.

Uma das principais novidades anunciadas por Adriano foi o retorno das sessões itinerantes, que devem começar após o Carnaval de 2025.

A medida visa aproximar a Assembleia da população, levando os debates e decisões legislativas para diferentes regiões do estado, ampliando a participação cidadã e o alcance do Poder Legislativo.

O presidente da Casa, Adriano Galdino, também frisou a relevância do diálogo constante com os demais poderes e com a sociedade civil, para garantir que a Assembleia continue sendo um espaço de construção coletiva de um estado mais justo e desenvolvido.

“A harmonia e a união entre os poderes são essenciais para que possamos avançar e fazer a Paraíba seguir no caminho do progresso”, concluiu.

Felipe Leitão: “Gestão democrática e próxima do povo”

O vice-presidente da ALPB, deputado Felipe Leitão, reafirmou a importância da continuidade dos trabalhos da Casa e destacou o compromisso com uma gestão mais democrática e participativa.

“A Assembleia Legislativa da Paraíba tem se mostrado uma gestão extremamente eficiente e democrática, sob o comando do presidente Adriano Galdino. O grande desafio agora é manter a Casa aberta para os grandes debates com os mais diversos segmentos da sociedade”, afirmou.

Leitão também mencionou a relevância das sessões itinerantes para aproximar a Assembleia das demandas da população, afirmando que o segundo biênio será marcado por inovação e um maior compromisso com as necessidades dos cidadãos paraibanos.