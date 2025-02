O vereador presidente Saulo Germano (Podemos), presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, esteve reunido nesta segunda-feira com seus pares para um almoço objetivando alinhar as ações a serem desenvolvidas na Casa de Felix Araújo na nova legislatura, que começará oficialmente com a abertura do ano legislativo nesta terça-feira (4).

“Hoje (ontem) tivemos um agradável almoço com os colegas vereadores da Casa Félix Araújo para celebrar o início das atividades na Câmara Municipal. As comissões permanentes já estão previstas para apreciação. A expectativa é de um ano produtivo, repleto de trabalho em equipe, diálogo e realizações que beneficiarão nossa cidade. Vamos juntos!” – comentou Saulo.