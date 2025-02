Prefeito Bruno espera que posições estratégicas de paraibanos gerem frutos

No final de seu pronunciamento, nesta terça-feira, na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima (União) fez referência ao momento singular que o Estado atravessa, no qual muitas lideranças ocupam “posições estratégicas, posições de prestígio” em nível nacional.

“E o nosso desejo é de que todo esse prestigio se traduza em solução, em oportunidades de crescimento para o nosso Estado”, verbalizou Bruno.

Veja um trecho deu discurso:

Vídeo: cmcg