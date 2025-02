Prefeito Bruno Cunha Lima destaca expectativas para o trabalho do Legislativo campinense

Durante a sessão de abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Campina Grande, nesta terça-feira (4), o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) falou sobre suas expectativas para o trabalho legislativo em 2025.

O chefe do Executivo destacou a importância da aprovação do Plano Diretor e do novo Código Tributário no final de 2024, ambos encaminhados pela gestão municipal.

“É uma forma de tornar o ambiente de negócios cada vez melhor e propício ao desenvolvimento e crescimento da cidade”, afirmou o prefeito.

Cunha Lima também reforçou a necessidade de diálogo contínuo com a Câmara para garantir o avanço e o crescimento de Campina Grande.

Veja na íntegra:

*Video: ParaibaOnline