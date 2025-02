Governador anuncia a abertura do ano legislativo na ALPB

O governador João Azevêdo participou, nesta terça-feira (4), da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, ocasião em que prestou contas das ações do governo, com balanço de obras e políticas públicas e de novos investimentos.

O gestor também anunciou, na oportunidade a inauguração de obras nas áreas de infraestrutura rodoviária, habitação, educação e agricultura entre os meses de março e abril.

Ele também anunciou os bairros onde serão implantados o Tá na Mesa em João Pessoa e Campina Grande.

Em João Pessoa, o programa funcionará no Grotão, atendendo os bairros de Valentina, Irmã Dulce, Gramame; Mandacaru, beneficiando a população do Padre Zé, Alto do Céu, Jardim Mangueira e Porto de João Tota; Aratu, contemplando Mangabeira VIII, Patrícia Tomaz, Costa do Sol e Penha; Róger, abrangendo Curtume, Varadouro, Porto do Capim, Linha do trem e Ilha do Bispo. Em Campina Grande, o Tá na Mesa será implantado na Zona Norte: Jeremias; Zona Sul: Acácio Figueiredo; Zona Leste: Nova Brasília/Glória; e Zona Oeste: Ramadinha.

Dentro das ações do programa Paraíba 2025/2026, o Tá na Mesa será universalizado para todos os municípios da Paraíba, representando investimentos de R$ 182 milhões ao ano no programa de segurança alimentar.

Ele também destacou a capacidade de investimento do Estado, que tem R$ 5,3 bilhões de recursos injetados em mais de 640 obras em andamento, além de R$ 11,5 bilhões de novas obras para os anos de 2025 e 2026.

O governador evidenciou a geração de emprego e renda, o impulsionamento do turismo com as obras do Polo Turístico Cabo Branco, além dos avanços nas políticas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

João Azevêdo ainda reforçou a importância do diálogo e da parceria com os Poderes para assegurar a transformação social por meio da implantação de políticas públicas.