Diretoria da OAB-PB se reúne com o governador João Azevêdo

O presidente da Ordem do Advogado do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino; e os diretores: Janny Milanês (Vice-presidente), Diego Cabral (Secretário-geral), Ana Paula Albuquerque (Secretária-geral Adjunta) e Jullyanna Viegas (Tesoureira) se reuniram, na manhã desta segunda-feira (03), com o governador João Azevêdo para debater questões de interesse da advocacia paraibana junto ao poder Executivo.

Também participaram da reunião o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB), Rodrigo Farias, e o procurador-geral do Estado, Fábio Brito.

O presidente da OAB-PB, Harrison Targino, destaca que os principais temas debatidos na reunião foram “o estabelecimento da Lei do Piso Estadual da Advocacia, que por força da normativa constitucional deve ser remetida ao poder Legislativo pelo Governo do Estado; o pagamento rápido e adequado dos advogados dativos, que são designados para atuação pelo Judiciário; e a agilidade no pagamento e aumento de RPVs (Requisições de Pequeno Valor), valor que é atribuído pelo Estado”.

“Tratamos também do tema do Conselho Estadual de Meio Ambiente, reivindicando apoio a PEC, que garante a participação e representação da OAB neste conselho, dentre outros tempos”, ratificou Harrison Targino.

O governador João Azevedo, por sua vez, expôs argumentos, abordando os trâmites e diálogo institucional que tem implantado a frente do poder Executivo para manter a relação harmônica entre as instituições do Estado, além de ter apresentado algumas ações realizadas relativas a turismo e outras áreas, como a revitalização do Centro e a implantação do Parque Hoteleiro, no Polo Turístico Cabo Branco.

Posse da Nova Diretoria

Harrison Targino acrescentou que, na oportunidade, também reiterou o convite ao governador João Azevêdo para fazer esse presente à posse festiva da nova diretoria da OAB-PB, que acontecerá no dia 24 de fevereiro.