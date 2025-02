Câmara de João Pessoa realiza sessão de abertura do ano Legislativo

Na manhã desta terça-feira (4), a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) abriu os trabalhos do primeiro ano da 19ª Legislatura. Além dos vereadores da Casa, a solenidade contou com as presenças do prefeito Cícero Lucena (PP) e alguns secretários municipais, que lotaram o plenário Senador Humberto Lucena, na sede do Legislativo Municipal.

O presidente da Casa, Dinho (PSD), destacou que esta sessão solene é histórica, por ser a última realizada na atual sede:

“Se Deus quiser, e com a colaboração da Prefeitura, que foi parceira, este será o último discurso de abertura legislativa realizado neste plenário. Em breve estaremos na nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa, cuja construção contribui com a revitalização do Centro Histórico da nossa cidade”.

Ele também parabenizou a Prefeitura pela criação da Secretaria Municipal de Preservação e Recuperação do Centro Histórico, citada pelo prefeito Cícero Lucena na ocasião

Dinho ainda reforçou a importância da cooperação da Prefeitura: “O crescimento da cidade, o aumento da arrecadação e o orçamento financeiro do Executivo Municipal colaboram para a saúde financeira da Câmara, oferecendo a oportunidade, inclusive, de repassar esses aumentos para os servidores, para a elaboração de leis que beneficiem nossos funcionários efetivos e comissionados”. O presidente ainda registrou agradecimento pela colaboração dos ex-vereadores que obtiveram expressivas votações, mas não se elegeram. Sobre esta Legislatura, ele salientou: “Tenho certeza de que esta Casa aprovará muitos projetos que vão beneficiar a população, em parceria com o Executivo”.

Em seu discurso, o prefeito Cícero Lucena prestou contas de algumas ações realizadas no último mandato e anunciou algumas novidades à população. Entre as ações realizadas, foram destacadas a informatização nas áreas de Educação e Saúde, com distribuição de tablets e chromebooks; os investimentos na área de Habitação, com a construção de novas unidades habitacionais; além dos avanços nas áreas de Turismo, Cultura e Esporte, com a realização de grandes eventos que atraem turistas para capital paraibana.

O gestor também falou sobre as ações que vão garantir melhorias na mobilidade urbana, tais como a criação de novos corredores e terminais de integração; e anunciou a criação de três secretarias: a Secretaria Municipal de Cuidado e Proteção Animal; a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria e a Secretaria Municipal de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro).

“A reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura vai permitir um ajuste na prestação de serviços em áreas importantes para a cidade, conforme as necessidades identificadas nos últimos anos, para receberem atenção diferenciada, promovendo mudanças com agilidade e direcionadas para demandas específicas”, asseverou Cícero Lucena.

19ª Legislatura

Os 29 vereadores eleitos em 2024 vão representar a população pessoense no período entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028. Essa Legislatura é composta por 27 homens e duas mulheres. Conheça o perfil dos vereadores e vereadoras clicando aqui.

No biênio 2025/2026, a Casa Napoleão Laureano será comandada por uma Mesa Diretora composta da seguinte forma: presidente Dinho (PSD); primeira vice-presidente Eliza Virgínia (PP); segundo vice-presidente Odon Bezerra (PSB); primeiro secretário Marmuthe Cavalcanti (Republicanos); segundo secretário Marcos Henriques (PT); e terceiro secretário Durval Ferreira (PL).