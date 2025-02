O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, disse nesta terça-feira, na abertura dos trabalhos ordinários de 2025 da ´Casa de Epitácio Pessoa´, que o seu partido (Republicanos) vai reivindicar duas vagas na chapa majoritária do grupo governista nas eleições do próximo ano.

De acordo com Galdino, essa reivindicação se justifica em função do peso que o REP passou a contar na Paraíba a partir deste ano, considerando os prefeitos e vereadores eleitos no ano passado, o tamanho das bancadas estadual e federal, como também a ascensão do deputado Hugo Motta à presidência da Câmara Federal.

Galdino considera que a sua candidatura a governador tem gradualmente se consolidado e que a outra vaga postulada é para o Senado.

Assista à entrevista, que contou com a participação do jornalista Arimatéa Souza.

*Vídeo: ParaibaOnline