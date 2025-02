O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve em Brasília para acompanhar a definição da nova presidência da Câmara dos Deputados, um momento decisivo para o cenário político nacional. Com o deputado paraibano Hugo Motta assumindo o terceiro cargo mais importante da República, Lucas Ribeiro destacou a importância desse momento para o Estado.

“A chegada de Hugo ao comando da Câmara coincide com esse grande momento que a Paraíba está vivendo, de grandes investimentos, grandes obras, grandes ações e políticas públicas que têm feito a diferença na vida da nossa gente”, afirma Lucas.

O vice-governador, que nos últimos dias percorreu o Estado em visitas técnicas a obras e projetos, destacou que a presidência de Hugo Motta representa uma oportunidade para fortalecer ainda mais as ações voltadas à Paraíba. “Teremos um paraibano na liderança da Casa, alguém que defende e trabalha pelo nosso estado”, afirmou.

Lucas também ressaltou ainda o volume de investimentos previstos no Estado até 2026. “Estamos conduzindo um pacote de R$ 11 bilhões sob a liderança do governador João Azevêdo, o maior já realizado na Paraíba. E agora, com a presença de Hugo na presidência da Câmara, podemos avançar ainda mais na busca por novos investimentos”, concluiu.