Deputada participa de encontro com Lula e reforça compromisso democrático entre os Poderes

Em agenda oficial ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), a deputada estadual Francisca Motta (Republicanos/PB) foi recebida, na manhã desta segunda-feira (03), pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, em Brasília.

A parlamentar paraibana participou do encontro entre os recém-eleitos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados com o presidente Lula, reforçando a importância do diálogo e da cooperação entre os Poderes para fortalecer o compromisso democrático no país.

“A harmonia e o diálogo entre os Poderes são essenciais para a manutenção de uma democracia forte, vibrante e respeitada. Esse compromisso foi reafirmado nesta manhã pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre”, destacou Francisca Motta.

Avó do presidente da Câmara, Hugo Motta, a deputada estadual transmitiu aos chefes dos Poderes uma mensagem de sucesso e equilíbrio nas relações institucionais, sempre com foco no desenvolvimento do Brasil e na promoção da justiça social.

“Tive a oportunidade de contribuir com uma mensagem de moderação, equilíbrio e o desejo de uma parceria institucional bem-sucedida e abençoada, sempre em prol do bem-estar do povo brasileiro. Agradeço ao presidente Lula pela estima e cordialidade”, finalizou.