Bruno parabeniza Hugo Motta pela eleição à Presidência da Câmara

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, parabenizou o deputado federal paraibano Hugo Motta, por sua eleição à Presidência da Câmara dos Deputados, realizada neste sábado (1), em Brasília.

A eleição marca um momento histórico para a Paraíba, fortalecendo a representatividade do estado no cenário político nacional.

Bruno Cunha Lima destacou a trajetória de Hugo Motta e ressaltou a importância de sua nova missão à frente da Casa Legislativa.

“A eleição de um conterrâneo para a Presidência da Câmara dos Deputados é motivo de orgulho para todos os paraibanos. Hugo Motta tem uma história de trabalho e compromisso com o Brasil e, agora, assume uma posição de grande relevância para o futuro do país”, afirmou.

O prefeito também enfatizou que a presença de lideranças paraibanas em postos estratégicos da administração pública reforça o papel da Paraíba no desenvolvimento nacional.

“Temos nomes como o ministro Vital do Rêgo, no TCU; o ministro Herman Benjamin; no STJ; além de Taciana Medeiros e Carlos Vieira, no comando do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, respectivamente. São lideranças que colocam a Paraíba em evidência e que, sem dúvida, podem contribuir para avanços importantes para nosso estado”, pontuou.

Por fim, Bruno Cunha Lima desejou êxito ao novo presidente da Câmara e expressou a expectativa de que sua atuação possa trazer benefícios concretos para os brasileiros, em especial para os paraibanos.

“Que essa nova fase na vida pública de Hugo Motta seja marcada por diálogos produtivos, avanços institucionais e conquistas que impactem positivamente a vida da nossa gente. Parabéns e sucesso nessa missão!”, concluiu o prefeito.