Saiba quem é o paraibano que vai comandar a Câmara dos Deputados

Ele não é o primeiro paraibano a presidir a Câmara dos Deputados, mas é o mais jovem de todos que já passaram pela Casa Legislativa. O deputado federal, Hugo Motta tem apenas 35 anos é o presidente do Republicanos na Paraíba e o mais cotado para se eleger presidente nas próximas horas.

As eleições acontecem neste sábado (1º), em Brasília. Ele vai disputar o cargo com os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL/RJ) e Marcel Van Harttem (NOVO/RS).

Antes de Hugo Motta, os paraibanos Samuel Duarte presidiu a Casa no período de 1947 a 1949 e Efraim Morais, pai do senador Efraim Filho e do deputado George Morais, muito embora, tenha sido apenas uma interinidade entre 17/ 12/2002 a 02/01/2003 durante a transição de governo, depois foi eleito presidente do Senado Federal.

Eleito o mais jovem deputado da Paraíba em 2010 pelo PMDB, o deputado vem de uma linhagem política da região do sertão paraibano. Ele é neto da deputado estadual Francisca Motta e filho do prefeito do município de Patos, Nabor Wanderley, todos filiados ao Republicanos. Depoimentos dos colegas de bancada e correligionários dizem que é um político conciliador, amável e que transita muito bem entre governistas e oposição ao governo Lula (PT).

Hugo Motta é formado em medicina e foi eleito deputado federal pela primeira vez em outubro de 2010 e já está em seu quarto mandato como deputado federal. Em 2015, ele foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou denúncias de corrupção na Petrobras e, em 2023, foi relator da PEC dos Precatórios, que limitou o valor de despesas anuais com precatórios. É autor de 32 projetos de lei e de 18 propostas de emenda à Constituição.