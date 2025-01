MPE pede cassação do prefeito, vice e vereador de Cabedelo

O Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) solicitando a cassação do prefeito de Cabedelo, André Coutinho (Avante), da vice-prefeita Camila Holanda (PP) e do vereador Márcio Silva (União Brasil).

A ação tem como base evidências coletadas pela Operação En Passant, conduzida pela Polícia Federal e Gaeco, que investiga possíveis abusos de poder econômico e compra de votos no pleito municipal.

Os investigados negaram as acusações e reivindicaram a Justiça Eleitoral. O processo também pede a inelegibilidade dos envolvidos e aplicação de multa.

*com informações do g1pb