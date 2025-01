O grupo ´Centrão´ no Congresso Nacional deseja “abocanhar um novo espaço” no governo Lula, no vácuo da reforma ministerial em vias de ser concretizada.

Conforme o jornal O Globo, a pretensão do momento é pela presidência do poderoso Banco do Brasil, cargo atualmente exercido pela campinense – e servidora de carreira da instituição – Tarciana Medeiros (foto).

Ainda conforme a publicação, coube ao senador Davi Alcolumbre (União-AP), que neste sábado deverá ser eleito presidente do Senado, encaminhar o pleito à coordenação política do governo.

Ágil, apesar de robusto fisicamente falando, Davi chegou até a entregar os nomes sugeridos para dirigir o BB: Denísio Liberato, presidente da BB Asset (administradora de fundos de investimento), e André Haui, diretor-presidente do BB Seguridade.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

