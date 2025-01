Ex-prefeita de Cajazeiras reclama de constrangimento no Governo da Paraíba

Denise Albuquerque, ex-prefeita da cidade de Cajazeiras, foi exonerada do cargo de secretária executiva de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, conforme ato publicado no Diário Oficial.

Denise externou posteriormente que “não recebi nenhum comunicado e tomei conhecimento pelas mídias sociais”.

Todavia, a agora ex-secretária observou que “não foi nenhuma surpresa, já que estava sendo tratada com indiferença pelos secretários”.

Denise acrescentou que “me sentia constrangida pelo tratamento recebido de indiferença e descaso dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano, onde fui colocada em uma sala minúscula com mais três pessoas”.

“Me mantive no cargo por decisão do meu grupo político”, esclareceu.

