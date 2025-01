Senador Veneziano: “Governo João vive em torno de muitas desconfianças”

Ao comentar ontem sobre as desavenças públicas e recentes na base política do governador João Azevedo (PSB), o senador Veneziano Vital, presidente do MDB na Paraíba, avaliou que de forma “muito franca, sincera, não enxergo nenhum tipo de rusgas, a não ser estas que são artificialmente criadas para outros propósitos”.

Veneziano frisou que “o governo João vive em torno de muitas desconfianças. Aquele universo das figuras proeminentes, que respondem pelas lideranças partidárias; todos eles se entreolham com muitas desconfianças. E essas só vão ser superadas – se superadas – no próximo ano”.

Tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

