Veneziano Vital avalia economia e critica exploração política durante crise

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) comentou nesta quarta-feira (29), em entrevista à Rádio Caturité FM, sobre a situação econômica do Brasil. O parlamentar destacou que, apesar das dificuldades, os indicadores mostram um crescimento sustentável, mas alertou para a influência das disputas políticas na percepção econômica.

Segundo ele, a exploração de narrativas tem impactos diretos nos números da economia. “A gente tem que enfrentar essas situações. Isso também está muito vinculado à consagração permanente que politicamente o Brasil mergulhou desde as eleições de 2022. […] Convenhamos, um Brasil que em 2023 termina o ano com cerca de 3,2% de crescimento, já a demonstrar uma diminuição na baixa de desemprego, ou seja, mostrando que a economia voltava à frente e a aquecer. Depois, chegamos a 2024 com um crescimento de 3,7% do PIB. Também chegamos à menor marca de desemprego da série histórica”, afirmou Veneziano.

O senador também ressaltou a necessidade de equilíbrio fiscal e medidas para conter possíveis aumentos que impactem a inflação, como combustíveis e alimentos. Ele mencionou que o governo federal está atento a essas questões e que há esforços coordenados para minimizar oscilações no custo de vida.

“O próprio presidente Lula já orientava os ministros que tratam diretamente desses assuntos, para que possam ser tomadas iniciativas e aplaquemos as tendências de altas”, pontuou.

Por fim, Veneziano expressou preocupação com a instabilidade política gerada por interesses eleitorais, mas disse confiar no controle do Executivo sobre a situação econômica.

“Vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo não alardeio. Não posso enxergar um cenário que fuja ao controle do Executivo. Também enxergo aí sim, de forma muito clara, uma disposição política de se gerar instabilidade com o propósito sempre inegável que é o de obter o lucro político-eleitoral”, concluiu.