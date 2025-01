O senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo (MDB) se manifestou sobre a antecipação das discussões em torno das eleições de 2026, durante entrevista concedida à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (29).

O parlamentar criticou o foco excessivo no processo eleitoral e minimizou possíveis divergências dentro da base governista do governador João Azevêdo (PSB). Veneziano destacou que enxerga as eventuais rusgas como algo artificialmente criado para atender a propósitos específicos.

Segundo ele, esse tipo de movimentação política faz parte de estratégias já conhecidas ao longo de sua trajetória política. “Muito franca, sincera, verdadeiramente, não enxergo nenhum tipo de rusgas, a não ser estas que são artificialmente criadas para outros propósitos. Algumas declarações daqueles que integram a base do governo João Azevêdo, elas para mim não significam senão aquilo que eu conheço no passar desses longos anos”, opinou.

O senador também destacou que algumas declarações de aliados do governo podem ter objetivos estratégicos, especialmente para buscar maior proximidade com o poder. “Essas escaramuças, essas declarações, essas queixas, são quase sempre provenientes daqueles e daquelas que querem chegar ao governo. Colocar um semblante meio amarrado para, depois de sair do contato com o governo, com o governante, com o rosto esplendorosamente feliz”.

Sobre a antecipação do debate eleitoral, Veneziano afirmou que considera essa discussão um erro. “Quando você fala sobre a precipitação do processo eleitoral, concordo com você, acho isso um horror, porque não caberia que estivéssemos vendo que a pauta é sempre em torno do processo eleitoral daqui a um ano e meio. (…) O processo de 2026 pode ser trabalhado, mas jamais sendo posto como item 1 da pauta política, porque termina por incidir prejudicialmente nas questões de gestões públicas, seja em nível estadual, seja também em nível municipal”.

Por fim, o senador afirmou que não se envolve em disputas artificiais e que desconfianças sempre existirão no meio político, mas são superadas no momento oportuno. “O governo vive em torno de muitas desconfianças, aquele universo das figuras proeminentes que respondem às lideranças partidárias, todos eles se entreolham com muitas desconfianças. Mas isso já vai ser superado e, se superado, só no próximo ano. Então eu não perco tempo com isso”.