Presidente do PL de João Pessoa defende que a direita conservadora tenha palanque próprio em 2026

Nada de aliança com o governo ou com a esquerda. Essa é a declaração do presidente do PL de João Pessoa, deputado federal Cabo Gilberto Silva, que na sua tese a direita conservadora da Paraíba terá um palanque próprio nas eleições de 2026 com candidato ao governo do Estado e com um senador.

“Eu não sou ditador e nem dono do partido e nós temos que ouvir outras liderança, mas espero que a minha tese seja a vencedora”, explicou, acrescentando ainda que eles sabem que não tem como vencer sem o apoio de grande partidos e que é preciso ser pragmático e objetivo nas eleições. Portanto, vão participar das reuniões com a oposição na Paraíba, quando forem chamados.

Conforme o deputado, a direita cresceu muito na Paraíba e foi bem nas eleições municipais levando a s eleições para o segundo turno. Não obteve êxito, mas a direita conservadora se credencia para lutar pelo seu próprio espaço.

“O presidente Bolsonaro já determinou que quer um palanque na Paraíba, o que é um ponto prioritário para gente porque o Brasil está sofrendo porque Bolsonaro não está no comando. Eu tenho fé em Deus que ele vai voltar em 2026”, disse.

Lembrado de que Bolsonaro está inelegível, o deputado acredita que essa questão deve ser superada na justiça. “Ele está inelegível porque a gente sabe da ditadura que estamos enfrentando. Não há motivo nenhum, o presidente está inelegível porque se reuniu com embaixadores. Isso é um absurdo, eleição sem oposição é ditadura como está ocorrendo na Venezuela”, disse.

Para o Senado Federal, o partido apoia o Pastor Sérgio Queiroz, que não é filiado ao Partido Liberla, mas é do NOVO partido aliado e que esteve coligado nas eleições de 2022.