MDB define estratégia para a nova legislatura do Senado

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) detalhou nesta quarta-feira (29) os principais pontos da nova composição do MDB no Senado. Em entrevista exclusiva à Rádio Caturité FM o paraibano destacou a importância da participação do partido nas principais comissões e a escolha de Confúcio Moura (MDB-RO) para o cargo de segundo secretário da Casa.

“Concluo meus quatro anos como vice-presidente do Senado com a tranquilidade de ter representado a Paraíba com honra e eficiência”, afirmou Veneziano.

O senador também ressaltou a importância da experiência adquirida ao lado de Rodrigo Pacheco e a necessidade de dar espaço a outros colegas de partido.

O MDB estará em destaque nas comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) será presidida por Renan Calheiros (MDB-AL), enquanto a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) ficará sob a responsabilidade de Marcelo Castro (MDB-PI). “São duas comissões de extrema relevância para o país”, destacou Veneziano.

O senador paraibano avaliou que a nova composição do Senado reflete o resultado das eleições e a necessidade de construir alianças. “O PL e o PSD são as maiores bancadas, mas o MDB também terá um papel importante”, afirmou.

Veneziano destacou a importância da proporcionalidade na distribuição dos cargos e a necessidade de garantir a representação de todas as forças partidárias. A liderança do MDB no Senado continuará nas mãos de Eduardo Braga (MDB-AM).

Ele ressaltou que ainda há algumas pendências a serem definidas, como a ocupação de outras comissões e a definição de prioridades para o ano de 2026.